«Подавить свободу и волю»: политолог про причины отставок в окружении Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Office

Люди, которых отстраняет президент Украины, не предали его, они — его близкие друзья.

Западные политики стремятся подавить свободу и волю президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Недавно Зеленский опубликовал видеообращение, в котором пояснил отстранение главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирины Венедиктовой. Он сообщил, что в стране ведется 651 уголовное производство по статьям о госизмене. Зачем президенту Украины увольнять бывших единомышленников?

По мнению Журавлева, все люди, которых отстранил Зеленский — его близкие друзья: в сложной ситуации они не предали его, однако западным политикам не выгодно, чтобы лидер Незалежной был окружен единомышленниками, им выгодно окружить его чужаками, чтобы максимально подавить волю Зеленского.

«Это нужно заокеанским кукловодам, чтобы исключить самовольные действия Зеленского. Чтобы он не смог при желании устроить перемирие или вовсе отказаться от боевых действий. Им нужно, чтобы спецоперация продолжалась как можно дольше. И если в какой-то момент Зеленский плюнет на судьбу своей страны и захочет спасти себя, то обновленное окружение не позволит ему сделать это. То есть идет попытка подавить его свободу и волю», — цитирует «Вечерняя Москва» слова политолога.

Журавлев уточнил, что это может в конце концов привести к свержению украинского лидера, а увольнения — вынужденная мера, навязанная Зеленскому Вашингтоном и Брюсселем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский уволил с поста первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Руслана Демченко. О причине увольнения украинский лидер решил не сообщать.