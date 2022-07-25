Все вычислены: спецслужбы РФ раскрыли в Херсоне агентурную сеть ВМС Украины

Фото, видео: 5-tv.ru

Все активные и законспирированные члены украинской сети были задержаны. Сейчас они дают важные показания, подчеркнули в спецслужбе РФ.

Российские спецслужбы раскрыли агентурную сеть 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины. Все активные и законспирированные члены организации задержаны. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с задержания двух ее представителей.

«Раскрыта агентурная сеть 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины, которая после начало специальной военной операции вела разведывательную деятельность на территории Кинбурнского полуострова и в акватории Днепровского лимана», — уточнил источник в спецслужбах.

Он также отметил, что агенты занимались приемом, размещением и переправкой диверсионных подразделений ВСУ, а также готовили серию терактов на объектах Минобороны России и критически важной гражданской инфраструктуры Херсонской области.

«На сегодняшний день все активные и законспирированный члены сети задержаны, участники группы дают важные признательные показания и активно сотрудничают с российскими специальными службами», — подытожил собеседник издания.

Кто они?

В разоблаченной украинской сети трудилась группа агентов, среди которых были связные, разведчики, наводчики и проводники. Она числилась в спецрезерве, то есть являлась обученной заранее спящей ячейкой. В мирное время ее члены трудились на другой, «гражданской» работе.

Один из задержанных на кадрах — судимый ранее за убийство и разбой житель города Очакова Алексей Заграй с позывным «Очаковский». Он поддерживал связь с капитаном третьего ранга Сергеем Кириченко, проходившим службу в 73-м центре.

В марте перед ним была поставлена задача переправиться на Кинбурнский полуостров и поселиться у тяжелобольного брата в охотничьем хозяйстве, войти в доверие к ВС РФ и местным жителям.

«Я должен был войти в доверие российским военным и местным жителям, чтобы меня ни в чем не подозревали. Находился в охотхозяйстве, скидывал в Очаков агенту с позывным „Шарик“ сведения о российских военных — сколько людей, сколько машин, какая техника», — рассказал задержанный.

До этого официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о вскрытии попытки украинских диверсантов с десантных катеров в акватории Днепровского лимана на территорию Херсонской области. В результате ВС России ликвидировали оба судна ВМС Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Херсоне задержали группу диверсантов из «одесской» СБУ.