Штурм предложила Бузовой открыть агентство мужчин с большими достоинствами

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Пока одни критикуют и осуждают певицу за слишком интимные признания, Штурм уверена — то, что высказала Бузова, не решаются сказать многие женщины. И в этом ее надо поддержать!

Наталья Штурм поддержала Ольгу Бузову после ее признания в любви к большим мужским достоинствам. Напомним, выступая на днях на VK Fest в Москве, ведущая Настя Ивлеева поинтересовалась у певицы, действительно ли она влюблена в теннис. И уточнила — в большой или маленький? Недолго думая, знаменитость громко и страстно выдала — она любит большой теннис. Однако первую букву в слове произнесла так нечетко, что фанаты подумали о мужских гениталиях. Многие возмутились подобному поведению Бузовой, но Штурм встала на защиту! Она отметила — многие женщины любят большие мужские достоинства, но почему-то молчат и скрывают это.

«Я обеими руками поддерживаю Оленькины предпочтения. Какая Бузова молодец, что первая призналась! А то мы все стеснялись, притворялись, что любим маленькие писюнчики», — заявила Штурм в беседе с PROZVEZD.

И не только поддержала Бузову, но и предложила ей открыть элитное агентство мужчин с большим достоинством. Назвать его Штурм хочет «агентство Бузотера». Там она и для себя работу уже придумала. И не одну — она будет главным экспертом, пиар-менеджер и бухгалтер. Да и концепция уже в голове Штурм крутится.

«Для мужиков с хорошим хозяйством членство бесплатное. Платить будут женщины, которые мечтают о полноценном удовольствии. Женщины у нас — голодные, завистливые. А они должны быть счастливыми. Бузотер со своей булавой всегда наготове. Это наш слоган. Ой, что будет! Бузова станет миллиардершей!» — заключила Штурм.

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