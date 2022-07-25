Союзные силы в ЛНР пресекли попытку боевиков «Кракена» прорвать оборону

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Националистов подпустили вплотную к опорным пунктам и накрыли шквальным огнем артиллерии.

Российские военные и подразделения Луганской народной республики (ЛНР) пресекли попытку боевиков нацгруппировки «Кракен» прорвать оборону на харьковском направлении. Об этом сообщил командир 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным «Апостол».

По его словам, националисты намеревались прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова, однако их замысел был раскрыт. Боевиков встретили шквальным огнем на ближайших подступах к опорным пунктам союзных сил.

«Наша артиллерия, в том числе тяжелая техника, нанесла ему (подразделению националистов — Прим. ред.) максимальное огневое поражение, ну и „Кракен“ вынужден был отказаться от своего коварного плана — продавить нашу линию обороны и выдвинуться к границам РФ», — цитирует военного РИА Новости.

«Кракен» имеет репутацию полукриминальной группировки, собранной по большей части из уголовного сброда. Подразделение прославилось мародерством, грабежами и другими преступлениями против мирного населения Донбасса.

Вместе с тем «Кракен» известен отсутствием военной субординации и регулярными нарушениями приказов командования. Так, в июле боевики группировки сначала отказались выдвигаться на передовую в сторону села Покровское под Харьковом, а затем не выполнили приказ выдвинуться в район Краматорска. Более того, во втором случае они вступили в перестрелку с командованием, в ходе которой шестеро боевиков были убиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия уничтожила до ста украинских националистов из «Кракена».