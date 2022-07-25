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Нумизмат назвал цену старой пятирублевой купюры

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Нумизмат Молотилкин рассказал, что старые пятирублевые купюры можно продать за 600 рублей

Нумизмат назвал цену старой пятирублевой купюры

Фото: Вадим Жуков / ТАСС

Центральный Банк России планирует возобновить выпуск пятирублевых купюр.

Банкнота номиналом пять рублей, выпущенная в 1997 году, в текущее время стоит около 600 рублей на нумизматическом рынке. Также при возможном введении в оборот новых купюр, о котором заявили в ЦБ России, эта цена не изменится. Об этом заявил коллекционер и нумизмат Сергей Молотилкин.

«Пятирублевую купюру 1997 года можно найти на рынке за 600 рублей. На стоимость банкноты, прежде всего, влияет объем тиража. У пятирублевой купюры тираж был небольшим, как и у десятирублевой. Купюра в идеальном состоянии может стоить в разы дороже, ветхие — дешевле. Нумизматическая ценность старых купюр при поступлении в оборот новых не снизится», — сообщает Молотилкин в беседе с Газета.ру.

Так, на пятирублевой банкноте 1997 года изображен памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Новгороде.

Банкнота изготовлена на высококачественной хлопковой бумаге светло-зеленого оттенка. Вместе с тем в нее внедрены фиолетовые, красные и светло-зеленые волокна и защитная нить, расположенная вертикально и видимая на просвет.

При этом, бумага имеет водяные знаки, размещенные слева и справа на купонных полях. На купюре есть два серийных номера, которые расположены на лицевой стороне из двухбуквенного обозначения серии и семи цифр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ЦБ РФ планируют возобновить печать пяти- и десятирублевых купюр.

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