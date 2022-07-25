Министр обороны Украины: Германия прислала три ЗРК «Гепард» и боеприпасы к ним

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По словам чиновника, Германия в скором времени обещает прислать Киеву еще 15 «Гепардов».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил от Германии три зенитные самоходные комплексы Gepard и боеприпасы к ним.

«От Германии сегодня зашли три первых „Гепарда“ и несколько десятков тысяч патронов», — цитирует заявление Резникова в ходе телемарафона РИА Новости.

Кроме того, Алексей Резников добавил, что в ближайшее время Германия обещает прислать еще 15 «Гепардов».

Ранее в немецком издании Die Spiegel появилось заявление, согласно которому ФРГ нашла в Норвегии производителя боеприпасов для Gepard, и поставки этой продукции на Украину уже запланированы.

К слову, это не первый раз, когда Германия пыталась «забросить» свои ЗРК Gepard на территорию Незалежной. При прошлой попытке, в начале мая, отправка «Гепардов» застряла в связи с запретом Швейцарии на реэкспорт вооружений в зону боевых действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные уничтожили перевалочную базу с боеприпасами для американской системы HIMARS.