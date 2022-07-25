Стала известна страна, где пройдет «Евровидение» в 2023 году

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev

По правилам песенного конкурса следующее мероприятие должно проходить в том государстве, участники которого победили. В 2022-м первое место заняла украинская группа. Однако условие решили изменить.

Европейский вещательный союз (ЕВС) огласил страну, в которой в 2023 году пройдет песенный конкурс «Евровидение». Ей оказалась Великобритания.

Известно, что по правилам конкурса следующее мероприятие должно проходить в той стране, участники которой одержали победу. В 2022-м первое место заняла украинская группа Kalush Orchestra. «Евровидение» должно было проходить на Украине. Но после организаторы конкурса заявили — Незалежная из-за сложившейся ситуации не сможет принять конкурс в следующем году. Поэтому было принято решение провести «Евровидение» в стране, участники которой заняли второе место –Великобритания. А Украина сразу пройдет в финал конкурса.

Подобное решение возмутило продюсера Иосифа Пригожина. По его мнению, это издевательство над жителями победившей в этом году страны. А сам конкурс уже давно является способом продвижения ЛГБТ-повестки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Румыния, Азербайджан и Грузия обвинили организаторов «Евровидения-2022» в подмене оценок.