Клава Кока продала билет на концерт за десять миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Покупателю гарантируется попадание в VIP-зону на концерт певицы в Москве. Но ради чего такие траты?

Певица Клава Кока призналась, что продала билет на свой концерт за десять миллионов рублей. Об этом она рассказала во время беседы с блогером Идой Галич на VK Fest.

«Эта девочка недавно купила себе в подарок машину за девять миллионов и одновременно с этим продает билет на свой концерт за десять миллионов», — напомнила Галич.

«Его уже купили!» — выкрикнула в ответ Кока.

Билет, который стоит десять миллионов, гарантирует попадание в VIP-зону концерта Коки в Москве. Мероприятие состоится 23 октября. По словам певицы, покупатель сможет стоять на сцене прямо во время концерта, а также спуститься сверху во время шоу. Стоимость обычного билета на мероприятие составляет пять тысяч рублей.

Как ранее писал 5-tv.ru, Клава Кока подогрела слухи о возможном романе с тиктокером Даней Милохиным совместными снимками в постели.