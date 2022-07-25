«Вчера в Париже»: Земфира опубликовала романтичный снимок с подругой Литвиновой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov

После переезда за границу певица рядом с актрисой как на светских мероприятиях и званых ужинах, так и обычных прогулках.

В отличие от Ренаты Литвиновой Земфира после переезда за границу редко делится с публикой снимками и подробностями своей жизни. Но на днях она решила нарушить это. В своем Telegram-канале она опубликовала совместное фото, на котором позировала с закадычной подругой.

«Париж. Вчера. Работаем», — подписала снимок Земфира.

Вместе с Литвиновой она запечатлелась на узкой улочке. Обе выглядят счастливыми и довольными.

Рената Литвинова и Земфира запечатлелись в Париже. Фото: Telegram / Земфира

После начала специальной военной операции Рената Литвинова стремительно «сбежала» в Париж. Причиной своего отъезда она назвала лечение и даже отправила на имя художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского справку, подтверждающую болезнь. Однако до сих пор неизвестно, от чего она лечилась. При этом сорвала несколько крупных постановок и театральных гастролей. А на днях странным фото, на котором актриса будто намеревается облизать кактус, анонсировала скорый выход спектакля. Как обстоят дела у Земфиры на чужбине, неизвестно.

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