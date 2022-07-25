Аргентинский зритель встретил «Хор Турецкого» громогласными овациями

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Заграничные гастроли всегда были раскалывающим лед недоверия и устанавливающих хорошие отношения между странами, уверены в коллективе.

«Хор Турецкого» сорвал аплодисменты и был обласкан овациями в столице Аргентины городе Буэнос-Айрес. Перед аргентинскими и российскими зрителями музыкальный коллектив выступал в театре «Гран Ривадавия», собрав полный зал.

«Для нас это первое посещения Латинской Америки, за время существования нашего коллектива мы были много раз в Северной Америке, но вот никогда не были здесь, но очень хотели побывать», — цитирует РИА Новости руководителя хора Михаила Турецкого.

По его словам, заграничные гастроли всегда были раскалывающим лед недоверия и устанавливающих хорошие отношения между странами.

«Хор приехал к нам в непростое для России и всего мира время. В ряде западных стран пытаются запретить все, связанное с Россией. Культура не имеет ничего общего с политикой, поэтому все эти попытки обречены на провал», — сказал посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Также вместе с коллективом в Аргентину прибыла женская арт-группа Soprano. В программу артистов были включены композиции на испанском и португальских языках. А одну из последних песен — «Подмосковные вечера» — зал исполнял стоя.

В прошлое воскресенье «Хор Турецкого» выступил в столице Уругвая Монтевидео. Затем у коллектива должны состояться концерты в Бразилии.

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