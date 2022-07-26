Ипотека или аренда? Финансовый аналитик ясно объяснила, что выгоднее

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Многие считают, что лучше платить проценты по кредиту за свою квартиру, чем за съем чужой. Однако это далеко не всегда так.

Многие задаются вопросом, что выгоднее: купить жилье в кредит и платить банку или снимать квартиру и платить другому человеку. Татьяна Волкова, сертифицированный финансовый консультант и инвестор, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о преимуществах и недостатках ипотеки и аренды.

Ипотека — свое жилье с процентами

«Большинство людей считают, что нет никакого смысла платить аренду, лучше взять свою квартиру и платить ипотеку по крайней мере за свое жилье. Безусловно, преимуществом этого варианта является то, что ваш объект недвижимости: вы уже можете планировать ремонт, перепланировки, замену мебели, ну и тех моментов, которые вам нужны и интересны. Однако неоспоримым минусом является переплата процентов. И когда мы рассмотрим второй вариант, вы поймете, что не во всех ситуациях ипотека будет действительно выгодным вариантом», — рассказала эксперт.

Татьяна Волкова отметила, что вариант жилищный кредит рационален только в том случае, если ипотека субсидирована или является льготной, когда переплата минимальна. Сейчас таких вариантов много: для семей с детьми, для IT-специалистов и других категорий. Эксперт считает, что ипотека выгодна тогда, когда ее сумма не превышает стоимость аренды сопоставимого жилья или даже ниже ее.

«Или человек хочет конкретную квартиру в конкретной локации с конкретным набором, например, по спальням, по количеству определенных помещений в этом пространстве. И он не может подобрать аналогичный альтернативный вариант в аренду или она просто становится дороже. В этих ситуациях ипотека будет более интересным вариантом. Также ипотека интересна, когда есть различного рода сертификаты: материнский капитал, военная ипотека, когда необходимо реализовать в деньги субсидии и сертификаты. Например, сертификат по переселению, который есть от государства для того, чтобы эти деньги из бумажки превратились в работающий капитал», — добавила Волкова.

Аренда квартиры — для молодого поколения

По словам Волковой, аренда — очень интересный вариант. Кроме того, в ряде случаев она может быть перспективнее ипотеки. В частности, съем жилья подходит молодому поколению, представители которого не хотят сидеть на месте. Такой вариант подходит для тех, кто в любой момент готов переехать и пока не стремится к оседлому образу жизни.

«Ипотека бывает гораздо интересней на дорогостоящих объектах, когда нет первоначального взноса, а человек уже здесь и сейчас хочет жить в определенном уровне жилья. Например, если объект стоит 100 миллионов рублей, в аренду может сдаваться за 500-600 тысяч в месяц. И возможно, у человека нет первоначального взноса в 20-30 миллионов рублей для покупки объекта в ипотеку. Ему достаточно текущего дохода, чтобы оплачивать аренду. Тогда, безусловно, аренда будет более интересным вариантом», — рассказала финансовый консультант.

По ее словам, аренда может быть более привлекательным вариантом в том случае, если нет льготной ипотеки; есть вариант расширения и карьерного роста.

Что же лучше: ипотека или аренда

Эксперт считает: каждый конкретный случай нужно рассматривать предметно, считая цифры. Кроме того, необходимо учитывать набор тех фактов, которые важны для каждой конкретной семьи. И только так можно сделать правильный выбор конкретно для вашей ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил кабмину снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.