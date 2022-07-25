Песков: удар по военным в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна

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Высокоточным оружием в порту на днях был уничтожен корабль ВМС Украины и склад противокорабельных ракет Harpoon.

На процесс отгрузки зерна в рамках «продуктового» соглашения удар по военной инфраструктуре в порту Одессы не может и не должен повлиять. Категорично ответил в ходе телефонного брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это же связано исключительно с военной инфраструктурой и не связано с инфраструктурой, задействованной для выполнения договоренностей и вывоза зерна», — подчеркнул Песков.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, высокоточным оружием в порту на днях был уничтожен корабль ВМС Украины и склад противокорабельных ракет Harpoon. В частности, из строя были выведены мощности ремонтных предприятий ВМС Украины.

«Продуктовое» соглашение было подписано 22 июля в Стамбуле при участии министра обороны России Сергея Шойгу и его турецкого коллеги Хулуси Акара, а также генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша.