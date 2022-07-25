Семь кругов ада: реально ли получить карты Visa и Mastercard за границей?

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

С приостановкой работы международных платежных систем в России люди могут расплачиваться за рубежом картой «Мир». Но для стран, которые ввели ограничения этой системы, необходимо искать альтернативу.

С 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России. Россияне лишились возможности оплачивать покупки на заграничных онлайн-площадках и подписки в сервисах, снимать деньги в банкоматах других стран, совершать переводы на зарубежные счета и получать их из-за рубежа на карты, привязанные к этим платежным системам.

Единственный способ обойти ограничения — оформить карту в другом государстве. Это актуально для стран, которые ввели ограничения для платежной системы «Мир». Однако на словах все просто. Обозреватель aif.ru с российским паспортом попробовал оформить карту Visa в столице Киргизии.

Для этого журналист обратился в банк «Демир». Как сообщила сотрудница банка, для оформления карты Visa или Mastercard необходимо лишь заграничный паспорт со штампом даты въезда в страну, номер телефона. В течение нескольких дней все будет готово. Однако позже выяснилось — в банке закончился пластик, ждать придется не меньше двух недель. Такое положение устраивает не всех туристов, ведь многие заранее планируют поездку и рассчитывают финансовые траты на проживание в отеле, питание.

Однако отсутствие пластика в определенном банке и долгое ожидание не единственный минус. Оказалось, чтобы на карте был подключен онлайн-банкинг и работало мобильное приложение, необходимо писать заявление. Без него высок риск того, что карта просто не будет работать.

Кроме того, для открытия счета киргизские банки требуют от клиента регистрации. Также не лишней станет и сим-карта местной мобильной связи. Именно на нее человеку пришлют сообщение. Но оно не всегда может дойти до адресата. Чтобы этого не произошло, необходимо оформить тариф без абонентской платы, тогда сим-карта будет нормально работать в России.

Работает ли Visa или Mastercard, выданные в Киргизии?

Вместе с дополнением к Visa или Mastercard россияне в Бишкеке делают сразу и карту «Элкарт». На нее из России по карте «Мир» можно спокойно перечислять рубли, далее в сомах (валют в Киргизии — Прим.ред.) перекидывать на Visa и платить за покупки в Интернете, как до санкций. Но на деле все происходит по-разному. У одного в Черногории полученная в Киргизии карта не сработала, у другого в Литве и Эстонии оплата не сразу прошла. При этом, к примеру, в Германии или Франции оплата гостиниц или аренда авто проходит без проблем.

Снять большую сумму не получится!

Многие россияне, приезжая в Киргизию, желают снять в киргизском банке сразу 20 тысяч долларов. Но бизнесмен из Москвы предупреждает — страна маленькая, денег таких здесь не водится. Банки готовы в сутки наличными лишь 200 долларов выдать в одни руки.

Поэтому перед поездкой узнавайте все детали: какие правила, за сколько времени делают, выясняйте условия до последних мелочей. А после предоставления кучи документов, выполнения всех требований банка, и получения, наконец, карты в Киргизии, необходимо на месте все проверять: зачислить хотя бы 100 рублей на счет, обязательно активировать в банкомате, заключил обозреватель.

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