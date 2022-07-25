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Страны Евросоюза продолжают потакать прихотям и выполняют просьбы киевского режима.

На Украину прибыли польские танки PT-91, сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«PT-91 Twardy уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — говорится в сообщении.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Это решение поддержали более двух третей граждан РФ.

Россия неоднократно предупреждала Европу о последствиях поставок оружия на Украину. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные действия не способствуют продвижению в российско-украинских переговорах. Но поставки не прекращаются. К примеру, за время нахождения в должности президента США Джо Байдена страна предоставила Киеву военную помощь на сумму почти в семь миллиардов долларов, из которых чуть более шести миллиардов пришлись на период с 24 февраля — даты начала российской военной спецоперации по защите жителей Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле прокомментировали угрозы Киева по уничтожению Черноморского флота и возвращению Крыму.