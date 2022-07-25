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Автоэксперт оценил идею освободить от налога унаследованные детьми машины

Мадлена Гришина 11

Автоэксперт Кадаков назвал нецелесообразным освобождать от налога унаследованные детьми авто

Автоэксперт оценил идею освободить от налога унаследованные детьми машины

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

С одной стороны, предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова несет благую цель. Но в этом вопросе есть свои тонкости и нюансы.

Предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова об освобождении от налога унаследованные детьми автомобили нецелесообразно, заявил автоэксперт Максим Кадаков в беседе с RT.

С одной стороны, изменения выгодные для людей, однако с другой стороны есть много нюансов в данном вопросе. К примеру, сколько в России несовершеннолетних наследников. И как отслеживать пользование транспортным средством опекуном или законным представителем ребенка.

«Слишком много условностей. Опять же, смотря какой автомобиль. Сэкономить любую копейку приятно, но в масштабах стоимости автомобиля, если мы говорим про условно два года, то это ни на что не влияет», — пояснил Кадаков.

Сегодня согласно действующему законодательству, законный представитель наследника в возрасте до 16 лет должен зарегистрировать машину на себя, а с наступления этого возрасте перерегистрировать ее на ребенка. При этом все эти годы налог на транспортное средство оплачивает лицом, на кого зарегистрировано оно. Вместе с тем собственник, то есть несовершеннолетний, не имеет право садиться за руль, а у законного представителя может не быть водительских прав.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, должен ли давать деньги на оплату жилья ребенку родитель, проживающий отдельно.

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