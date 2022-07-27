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Психолог назвала простой вопрос, который убережет от импульсивных покупок

Алиса Старжевская 26

Психолог Гладышева заявила, что от незапланированных покупок может уберечь один вопрос

Психолог назвала простой вопрос, который убережет от импульсивных покупок

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Незапланированные траты приносят дискомфорт, а еще влекут большие убытки. Избежать их не всегда просто, но это возможно.

Более трети россиян не могут сформировать финансовую подушку. Нередко причиной становятся спонтанные покупки. Психолог и коуч Марина Гладышева рассказала что сократить незапланированные траты можно с помощью простого вопроса: «Для чего я это делаю?»

«На практике, конечно, когда человек включается в этот процесс, анализировать поведение становится тяжело, но необходимо пытаться, если это действие приносит дискомфорт и создает большой убыток денежных средств», — сказала психолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Марина Гладышева добавила, что причиной спонтанных покупок может быть компенсация за негативное состояние или стресс. Чтобы справиться с ними, лучше обратиться к специалисту. Причем не нужно думать, что нет ничего страшного, если речь идет о тратах небольших сумм.

«Почти исключено импульсивно купить машину или квартиру. Чаще всего импульсивные покупки представляют под собой бытовые вещи или предметы гардероба», — сказала Гладышева.

Кроме того, психолог призвала анализировать свои внезапные траты. Как правило совершать их человека вынуждает.какая-то глубокая причина Если ее устранить, то осознанная компенсация потеряет необходимость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиянам начали предлагать туры за картами иностранных банков.

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