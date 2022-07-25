Пятеро погибли и десять пострадали в ДТП с КАМАЗом в Башкирии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Жуткая авария произошла в Благоварском районе республики. Столкнулись многотонный грузовик и микроавтобус.

Пять человек погибли и еще десять пострадали в результате ДТП в Благоварском районе в Башкирии. По предварительной информации, оказавшейся в распоряжении 5-tv.ru, жуткая авария произошла на трассе Уфа-Языково. Здесь микроавтобус Ford Transit столкнулся с КАМАЗом, стоявшим на дороге.

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В МВД уточнили, что в салоне микроавтобуса находились около 20 пассажиров. Они ехали из Языково в Уфу. На 1413-м километре Ford Transit врезался в КАМАЗ, стоявший в крайней полосе для проведения дорожных работ.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Обстоятельства ДТП уточняются.