Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов России

Игорь Рязов 139
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Сотрудники украинских спецслужб пытались завербовать российских летчиков, обещая им деньги и гражданство одной из стран ЕС.

Сотрудники ФСБ РФ сорвали операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов. В пресс-службе ведомства отметили, что операцию курировали спецслужбы стран НАТО.

«ФСБ РФ вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России», — говорится в заявлении спецслужбы.

Уточняется, что украинские разведчики в рамках операции действовали от имени политического руководства своей страны. Они пытались завербовать российских военных летчиков. Обещали им деньги и гражданство одной из стран Евросоюза в обмен на перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы.

В ФСБ подчеркнули, что установили личности сотрудников украинских спецслужб и их пособников, задействованных в этой операции.

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