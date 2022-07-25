Власти Запорожья назвали возможные сроки проведения референдума о статусе региона

Власти Запорожья: референдум о статусе региона может пройти в начале сентября

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Возможно, одновременно с Запорожьем голосование пройдет и в Херсонской области.

В администрации Запорожской области определили примерные сроки проведения референдума о статусе региона. Об этом сообщил член главного совета администрации Владимир Рогов.

По предварительным данным, референдум может состояться в первой половине сентября.

«Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии», — сказал Владимир Рогов РИА Новости.

Кроме того, член совета добавил, что на текущий момент рассматривается возможность проведения референдума синхронно с Херсонской областью.

«Я думаю, вполне может быть (проведен в один день - Прим. ред.). Мы находимся на уровне консультаций с нашими херсонскими коллегами, потому что одно дело делаем и выступаем одним фронтом. Да, это вполне реально и оптимальный вариант. Все будет зависеть от ситуации с безопасностью», — отметил он.

Также Владимир Рогов добавил, что недавно решением администрации была сформирована избирательная комиссия в Энергодаре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Запорожья выступили за постоянную дислокацию российских войск на территории области.