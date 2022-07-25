«Это не о политике»: русский и американец отправились на байках через всю Россию

Россиянин и американец отправились в путешествие на байках через всю РФ

Фото, видео: 5-tv.ru

Мужчины познакомились случайно на пит-стопе под Красноярском, после чего решили путешествовать вместе.

Герой следующего сюжета на стареньком мотоцикле «Иж» уже преодолел тысячи километров по стране. Встретил невероятных людей и нашел друга, с которым продолжает покорять отечественные дороги. Корреспондент «Известий» Роман Кутуков расскажет подробнее о романтике дорог.

Кикстартер, который запускает двигатель, выдает возраст железного коня. На современных байках его почти не встретишь. На «Иж Юпитер-5» 89-го года выпуска ездили родители Антона Юркова. Теперь он сам на нем мчит через всю Россию! Хотя изначально маршрут планировался покороче, да и мотоцикл должен был быть другим.

«У меня есть японский мотоцикл Suzuki Bandit и я хотел поехать на нем на Байкал. Но мой друг всячески меня отговаривал и убеждал, что мой мотоцикл не доедет до Байкала. Я в порыве спора был настолько категоричен, что сказал ему: „Я не только на Suzuki доеду, я на ‚Иже‘ доеду!“» — рассказал мотоциклист Антон Юрков.

Конечной точкой Антон выбрал Магадан. И это при том, что последние 17 лет он не был за рулем мотоцикла. Год ушел на то, чтобы отремонтировать старенький «Иж», купить экипировку и накопить на поездку. 11 июня Антон выехал из Судака, прихватив с собой бутылку воды из Черного моря.

«Я обязан эту бутылку Черного моря вылить в Охотское море», — заявил байкер.

Таковы условия спора. Мотоциклист уже преодолел почти десять тысяч километров. В поисках приключений Антон нашел новых друзей. На пит-стопе под Красноярском, когда чинил мотор своего мотоцикла, с ремонтом помог и американцу. Чарли Уайтсолт отправился в кругосветку — решил добраться до востока России.

«У него сломался стартер. А так как я занимаюсь как раз ремонтом этих стартеров, я сразу же попытался оказать ему помощь. Включился в работу, благодаря тому, что я учил в школе английский язык, нам как-то немножечко получилось найти общий язык», — поделился Антон.

Американец был так впечатлен широтой русской души, что решил ехать до Магадана с Антоном. У других байкеров попросил номер крымчанина, написал ему в мессенджере. Встретились в Улан-Удэ. И дальше держат путь вместе.

«Люди из любых стран могут дружить. Я правда счастлив, что приехал сюда, меня очень тепло встретили. Я встретил много волшебных людей. Антон один из них. Эта поездка не о политике, а о достижении целей и совместной работе — как команда, как друзья», — рассказал Чарли.

Путешествует Чарли на мотоцикле Harley-Davidson. О поездке рассказывает в социальных сетях. В комментариях другие американские байкеры называют Антона «мото-братом», который не бросил их земляка в беде. И восторгаются красотами России. Несмотря на политические разногласия между странами.

«Я считаю, что это настоящая дружба. То, что мы говорим на разных языках, и то, что мы живем в разных странах, это никак не может повлиять на человеческие отношения. Это ничто иное как дружба», — уверен мотоциклист.

Да и путешествовать вместе проще, признается Антон. В четыре руки устранять неполадки быстрее. «Иж Юпитер-5» и Harley-Davidson— на этих двух байках русский и американец преодолели уже полстраны. Никакой политики и споров. Их объединила любовь к дороге и приключениям.

Сейчас байкеры в Якутске. До конечной цели им осталось почти две тысячи километров. Смотреть достопримечательности не успевают. В городах они лишь останавливаются на ночлег. Где-то приходится спать в палатке, где-то принимают другие байкеры.

«Здесь есть все для комфортного ночлега: кровать, душ, туалет. Здесь есть мастерская, сегодня была необходима. Вообще в России для байкеров организована целая система, я такого никогда не видел», — признался Чарли.

После Магадана Антон вернется в Судак. Чарли планирует отправиться в Мексику. При этом обещает непременно рассказать каждому знакомому о доброте русских людей, которые придут на помощь в сложной ситуации.