Все для автомобилей: заводы Запорожья начали выходить на рынок России и Белоруссии

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Владельцы многих предприятий на Украине подумывали о закрытии после того, как их заставили разорвать связи с коллегами по СНГ после 2014 года. Сейчас контакты восстанавливаются.

Купить запчасти здесь и сейчас возможно не для каждого автомобиля — в сервисах жалуются, что параллельный импорт пока не полностью покрывает потребности. Станции техобслуживания — в поисках новых поставщиков.

На этом фоне на рынок России и Белоруссии начинают выходить предприятия Запорожья, где делают почти все для автомобилей — от гидравлических распределителей до амортизаторов на «Газели» и ВАЗы. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь побывал на производстве.

Раиса Песоцкая 45 лет — по сути, всю свою трудовую жизнь — отдала единственному предприятию. Его собственник остался на подконтрольной Киеву территории. Завод на некоторое время фактически замер. Закончилась и зарплата для рабочих.

«Это очень страшно, когда нет денег и негде заработать фактически. Сейчас мы очень рады, что вышли на завод и начали работать», — рассказала бригадир участка Раиса.

Пока предприятие работает не в полную силу. Есть проблемы с сырьем — его поставляли из украинских регионов. Есть и сложности с реализацией.

«Раньше вся продукция уходила через торговый дом, который остался в Кировограде. Пока еще находится. Прямых контактов у завода почти не было. В настоящее время мы устанавливаем связи именно с теми заводами, где мы знаем точно, что применялось оборудование нашего завода», — сообщил Юрий Шадрин, управляющий директор завода «Гидросила».

А это множество российских и белорусских заводов. Раньше детали на них поступали, что называется, окольными путями. Теперь есть возможность заключить прямые контракты.

Конечный продукт производственной линии — это вот такой вот агрегат. Называется он «гидравлический распределитель» и знаком водителю фактически каждого трактора или тяжелой техники. Этот, конечно, маленький. Но выпускает завод и вот такие — значительно большего размера. Нужен распределитель для того, чтобы поднимался кузов у самосвала, в том числе у КАМАЗа, или отвал у трактора. Потенциал — огромный. Завод 70% продукции выпускал для СНГ.

В Мелитополе Запорожской области таких заводов несколько. И у всех одна и та же проблема: до 2014-го все предприятия были обеспечены заказами и работой; после — все связи фактически силой были разорваны.

«В 2014 году, когда у нас порядка трех месяцев машины простаивали на границе, блокированные „Правым сектором“*, нам сказали, ребята извините, но мы в таком режиме работать не можем. И все те связи, которые выстраивались годами и десятилетиями были оборваны в течение нескольких месяцев», — вспомнил Виталий Ярчук, директор завода «АвтоГидроАгрегат».

Амортизаторы на ГАЗели и Жигули никому на Украине оказались не нужны. По крайней мере в тех объемах, которые мог обеспечить завод. Руководство уже всерьез подумывало закрывать предприятие, но теперь шансы на нормальную работу значительно выросли.

«Мы можем обеспечить гидроцилиндры автомобилей УАЗ, то есть главные тормозные цилиндры; амортизаторы к грузовым автомобилям, легковым. Очень большая линейка к „Газели“, УАЗу», — добавил Виталий Ярчук.

Пока связи с российскими и белорусскими предприятиями налаживаются в ручном режиме. В основном — благодаря администрации Запорожской области. Но если первые контракты будут исполнены, то дальше, что называется, дело техники. А работающие заводы — это тысячи рабочих мест и локомотивы экономики региона.

* — запрещен в РФ.