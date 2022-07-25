Сотрудники Росгвардии возвращают города Донбасса к мирной жизни

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Так, подразделением радиационной, химической и биологической защиты были обнаружены и утилизированы отходы наивысшего класса опасности.

Войска РХБЗ обнаружили в зоне спецоперации отходы наивысшего класса опасности. Токсичные вещества утилизировали. Вернуть в города безопасную, спокойную жизнь помогают и сотрудники Росгвардии. одна из их главных задач — помощь местному населению и доставка гуманитарной помощи. За тем, как именно это происходит, наблюдал Даниил Левин.

Резкий набор высоты, ракетный залп! Слаженная работа подразделений Минобороны и Росгвардии. Одни обнаруживают цели, другие атакуют.

А вот еще пример успешного взаимодействия — наши военные в прибор ночного видения замечают пересменку националистов на передовой. Огонь открывают артиллеристы Росгвардии, также и днем. Точные залпы происходят благодаря корректировке с коптера.

С освобождением новых территорий передовыми отрядами все больше работы появляется в тылу.

Отходы наивысшего класса опасности обнаружены подразделением радиационной, химической и биологической защиты на одном из заводов. Предприятие по производству аккумуляторных батарей давно не работает. Покидая кабинеты, сотрудники выбрасывали ядовитые реагенты прямо из окон.

Военнослужащие осматривают гигантскую промзону и свозят опасные вещества в одно место. Потом все это необходимо будет утилизировать.

Даже сложно посчитать, сколько там бочек. Явно несколько сотен, в каждой находятся отходы бария. При взаимодействии с водой и кислородом наблюдаются выделения. Это не только вредно для окружающей среды, но и очень взрывоопасно.

Пока очищает территорию завода небольшой отряд. Изнурительная работа в специальных герметичных костюмах, когда на улице жара больше тридцати градусов.

Дальше к подразделениям РХБЗ подключатся уже специалисты из МЧС. И это тоже один из примеров боевого слаживания. Все делается ради будущего мирных жителей.