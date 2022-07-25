Баста сбежал с дня рождения жены с целью спеть на VK Fest

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Фанаты громко прокричали приятные поздравления для возлюбленной артиста.

Одно из самых долгожданных мероприятий этого лета — фестиваль VK Fest — прошло на славу. На сценах в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи собрались самые зажигательные и яркие звезды российского шоу-бизнеса. Однако помимо волнующей атмосферы и музыкального настроения, мероприятие отличилось интересными казусами с участием звезд.

Например, рэпер Баста сбежал с празднования дня рождения супруги Елены Пинской, чтобы выступить перед тысячной публикой. Так сложилось, что дата фестиваля совпала с главным праздником жены исполнителя. Поэтому, побыв немного на 42-летии любимой, артист убежал выступать заждавшимися фанатами.

Как сообщает сайт KP.RU, свою оплошность вокалист все-таки оправдал. Оказавшись на сцене, музыкант призвал поклонников одновременно прокричать поздравление специально для его любимой, что аудитория с удовольствием и сделала.

Кстати, Пинская оказалась не единственной, кого поздравляли фанаты. Певица Клава Кока тоже празднует день рождения в эту дату. Свое 26-летие артистка встретила вместе с любимой публикой. Как рассказала сама звезда, поздравительные лозунги тысячной аудитории очень впечатлили ее. Кстати, на празднике Клава появилась в шикарном белоснежном наряде, пикантно открывающем живот.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бузова на VK Fest насмешила толпу в костюме с открытыми ягодицами.