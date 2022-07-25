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Хватайте удачу за хвост! Китайский совет дня на понедельник, 25 июля

Татьяна Бендзь 26
Хватайте удачу за хвост! Китайский совет дня на понедельник, 25 июля

Фото: 5-tv.ru

Сегодня энергии будут помогать легко и спокойно делать важные дела. В ряде областей этим нужно воспользоваться в первую очередь.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 25 июля?

Этот понедельник — день во всех смыслах удачный. Энергии будут помогать легко и спокойно делать важные дела. Благоприятно в этот день начинать что-то новое — выходить на новую работу, устраивать новоселье или открывать свой бизнес.

Предостережение дня связано с посещением медицинских учреждений. Если есть возможность, лучше перенесите визит к врачу на другую дату. Навестить родных и знакомых, лежащих в больницах, также лучше в другой день.

Совет дня — запланируйте на понедельник важные переговоры или встречу для налаживания взаимоотношений. Энергии дня помогут договориться, помириться и удовлетворить все заинтересованные стороны.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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