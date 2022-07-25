Командира 28-й бригады ВСУ ликвидировали в Николаевской области

Фото: Telegram / ГОНЧАРЕНКО

Погибший националист Алексей Гончаренко участвовал в боевых действиях, направленных против жителей Донбасса, в течение последних восьми лет.

Военнослужащие ВС РФ ликвидировали в Николаевской области командира 28-й бригады ВСУ. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

«Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев», — написал он в своем Telegram-канале.

Ликвидированный полковник участвовал в боевых действиях, направленных против жителей Донбасса, в течение последних восьми лет. В сентябре 2021 года стал командиром одесской 28-й бригады. Незадолго до гибели националист Виталий Гуляев находился на южном направлении.

Ранее также стало известно, что на Украине ликвидировали бойца ММА из Польши Томаша Валентека, который участвовал в боевых действиях на стороне националистов. Власти Польши пока не давали комментариев о гибели своего подданного.

Николаевская область граничит с Херсонской областью, освобожденной от националистов участвующими в спецоперации РФ союзными силами. Спецоперация по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Как сообщил объявивший о ее начале президент РФ Владимир Путин, этому предшествовали массированные обстрелы ЛДНР со стороны киевского режима. Власти народных республик обратились к Москве с просьбой о военной помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Николаевской области «подозревает всех» жителей региона в сотрудничестве с Россией. Так он прокомментировал сообщения о зачистке нелояльных Киеву граждан.