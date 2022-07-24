Сооснователь Gооglе Сергей Брин разводится из-за интрижки жены с Илоном Маском
Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul
Основатель Tesla и SрасеХ регулярно в течение многих лет ночевал в доме друга-миллиардера в Силиконовой долине. Доверчивость довела последнего до потери и друга, и жены.
Один из богатейших людей планеты, сооснователь Google Сергей Брин разводится с Николь Шэнахан. На такой шаг Брин пошел в начале этого года из-за короткого романа между его женой и другом Илоном Маском. О причине расставания сообщил The Wall Street Journal.
Сергей Брин.
Брин и Маск были давними друзьями. Основатель Tesla и SpaceX рассказывал, что в течение многих лет регулярно ночевал в доме сооснователя Google в Силиконовой долине. Однако теперь долгой дружбе двух предпринимателей настал конец.
После трех лет совместной жизни с Шэнахан Брин подал на развод, сославшись на «непримиримые разногласия». Супруги не хотят разглашать подробности развода и попросили суд опечатать документы. У них подрастает трехлетний сын.
Николь Шэнахан.
Адвокаты считают, что между супругами заключен брачный договор. Дело в том, что их отношения начались после того, как Брин стал миллиардером. Однако из-за того, что дело рассматривается частным судьей, подробности останутся в тайне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илон Маск отправился в отпуск. Папарацци засняли его на борту яхты в Греции и отметили, как он располнел. К тому же, он явно отдыхал от семьи. А ведь Маск отец десятерых детей от трех женщин.