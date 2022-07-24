Сооснователь Gооglе Сергей Брин разводится из-за интрижки жены с Илоном Маском

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Основатель Tesla и SрасеХ регулярно в течение многих лет ночевал в доме друга-миллиардера в Силиконовой долине. Доверчивость довела последнего до потери и друга, и жены.

Один из богатейших людей планеты, сооснователь Google Сергей Брин разводится с Николь Шэнахан. На такой шаг Брин пошел в начале этого года из-за короткого романа между его женой и другом Илоном Маском. О причине расставания сообщил The Wall Street Journal.

Сергей Брин. Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Брин и Маск были давними друзьями. Основатель Tesla и SpaceX рассказывал, что в течение многих лет регулярно ночевал в доме сооснователя Google в Силиконовой долине. Однако теперь долгой дружбе двух предпринимателей настал конец.

После трех лет совместной жизни с Шэнахан Брин подал на развод, сославшись на «непримиримые разногласия». Супруги не хотят разглашать подробности развода и попросили суд опечатать документы. У них подрастает трехлетний сын.

Николь Шэнахан. Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

Адвокаты считают, что между супругами заключен брачный договор. Дело в том, что их отношения начались после того, как Брин стал миллиардером. Однако из-за того, что дело рассматривается частным судьей, подробности останутся в тайне.