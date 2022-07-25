Сын Сенчуковой и Рыбина дважды чуть не сорвал собственную свадьбу

Фото: Instagram* / basil_r_official

Из-за оплошности наследника знаменитостей пришлось даже разворачивать кортеж.

Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий дважды чуть не сорвал собственную свадьбу. Об этом на своей странице в соцсети рассказала его новоиспеченная супруга Дарья Алябьева.

Оказалось, что сначала Василий забыл дома обручальные кольца. Это выяснилось по дороге в ЗАГС, поэтому свадебный кортеж пришлось экстренно разворачивать.

Несмотря на потерянное время, молодожены вовремя прибыли на церемонию бракосочетания, однако прямо у стола регистратора обнаружилось, что Василий не захватил паспорта. Молодых все же расписали, хотя и им, и гостям пришлось изрядно понервничать, пишет StarHit.ru.

Накануне стало известно, что сын солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой Василий женился на девушке по имени Дарья, с которой знаком еще с детского сада. Встречаться они начали, будучи подростками, около восьми лет назад.

В начале этого лета молодой человек решился и предложил девушке руку и сердце. Тогда пара делилась, что свадебное торжество хочет сделать в виде шоу. На протяжении месяца они готовили номера, были на связи с ведущими, фотографами, видеографами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что более всего ценит Василий Рыбин в своей невесте Дарье Алябьевой.

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