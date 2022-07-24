Николаевский губернатор «подозревает всех» в сотрудничестве с РФ

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В городе на юге Украины готовятся зачистки нелояльных Киеву граждан.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким подозревает всех жителей в сотрудничестве с Россией. Об этом он заявил в беседе с газетой Telegraph, комментируя сообщения о готовящейся в Николаеве зачистке нелояльных Киеву граждан.

«Я подозреваю всех. Но у нас в городе их только несколько», — сказал Ким.

Он добавил, что за сотрудничество с Россией уже арестован «десяток» человек. Также, со слов Кима, украинских военных планируется обучать «поиску диверсантов».

По мнению российского политолога Андрея Суздальцева, на Украине давно и остро встал вопрос лояльности элит, чиновников и правоохранительных органов к правящему режиму. Это проявилось еще в 2014 году, когда большая часть администрации Крыма перешла на сторону России, не считая это предательством.

То же самое сейчас происходит в других регионах Украины, которые переходят под контроль российской армии и где начали создаваться военно-гражданские администрации (ВГА). Их сотрудники из местных жителей спокойно относятся к российской власти, не считая ее агрессивной и антинародной. Свой переход на сторону РФ они воспринимают, как переход на сторону собственного населения.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение политолога Армена Гаспаряна о начавшемся на Украине политическом терроре, в ходе которого под репрессии будет попадать с каждым днем все больше людей.