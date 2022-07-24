Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Кравченко назвала свою внучку по сериалу «Сваты» Кошмал подлой за ее слова

Карина Свидригайлова 370
Кравченко назвала свою внучку по сериалу «Сваты» Кошмал подлой за ее слова

Фото: Instagram* / smorkovkina

Украинская актриса объявила о том, что теперь Кравченко и Добронравов «враги Украины», забыв о всем хорошем, что они для нее сделали.

Российская актриса Татьяна Кравченко известная по сериалу «Сваты» отреагировала на заявлении украинской коллеги Анны Кошмал о включении Кравченко и Федора Добронравова в список «врагов Украины» за поддержку спецоперации РФ. Сама Кошмал снималась в сериале в роли внучки Ивана и Валентины Будько.

«Ждать благодарности от этой артистки — глупо, а быть ей неблагодарной — подло. Когда она заболела, вся съемочная группа переживала за нее. Федя ночью повез в скорую! Какая же она подлая», — озвучил ответ Кравченко в своем Telegram-канале ее партер по сцене актер Станислав Садальский. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса сериала «Сваты» вспомнила, как совместная работа с коллегой заставила взглянуть на Добронравова совсем под другим углом. И чем внезапно вспыхнувшие чувства закончились. В последние дни все чаще стали появляться слухи о съемках нового сезона сериалы «Сваты». Якобы работать над проектом начнут уже в конце этого года, а премьера состоится уже весной или летом 2023 года.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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