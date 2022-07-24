В Белогоровке наемники подорвали школу с людьми и убили боевиков ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

Местные жители разоблачили фейк украинских и западных СМИ о «российском авиаударе» по школе.

Жители Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР) опровергли распространенный украинскими и западными СМИ фейк об «авиаударе по школе». Они рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину, что здание с людьми внутри взорвали наемники и украинские боевики.

Так, со слов посельчан, украинские СМИ лгут о том, как погибли жители Белогоровки. Не было никакого авиаудара — подрыв школы спланировали и осуществили боевики, говорившие на иностранном языке. Одна из местных жительниц видела, как перед взрывом из здания школы выбежали семь-восемь человек в камуфляже и черных повязках.

«Бежали и по телефону что-то говорили. Бежали как сумасшедшие оттуда. И буквально через три минуты долбанула школа», — рассказала женщина.

Также жители Белогоровки сообщили, что через неделю после случившегося в поселок приехали журналисты AFP. Их сопровождающий проговорился, что взрыв школы в Белогоровке будут превращать во «вторую Бучу».

«Мы поехали. По дороге (журналист AFP — Прим. ред.) заводит разговор: „А вам не кажется, что это вторая Буча?“. Я ему и говорю: „Кажется, в смысле провокации“. И после этого у него отпали вопросы», — рассказал местный житель.

Местные также утверждают, что в школе находились чуть больше 20 человек, хотя украинская сторона заявляла о 60 погибших. А после того как здание с людьми было уничтожено, иностранные боевики расстреляли украинских военных.

«Вэсэушников было человек восемь всего-навсего. Они их положили», — сообщил местный житель.

Ранее учительница белогоровской школы рассказала, как украинские боевики взорвали подвал здания, в котором прятались от обстрелов ее односельчане со своими детьми. Семьи сгорели заживо.

Как сообщал 5-tv.ru, в Славянске боевики ВСУ грабили дома мирных жителей, выдавая себя за российских военных. Так они пытались устроить провокацию с целью обвинить бойцов ВС РФ в жестоком обращении с жителями Донбасса. Грабежи и издевательства националисты снимали на камеру, чтобы распространить материалы в западных СМИ.