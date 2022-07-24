За вождение без прав в России водителям будет грозить тюремный срок

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Новые правила ПДД вступают в силу с 25 июля.

Реальный тюремный срок за вождение без прав «светит» российским автолюбителям. С понедельника ужесточают наказание за езду без водительского удостоверения. Два года за решеткой будет грозить тем, кто третий раз сядет за руль до окончания срока лишения.

Также вождение без водительского удостоверение станет отягчающим обстоятельством при ДТП. Если лишенных прав поймают повторно — могут посадить на год или выписать штраф до 250 тысяч рублей.