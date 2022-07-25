Один сплошной субботник: жители Северодонецка рассказали о восстановлении города

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин пообщался с людьми в освобожденном от националистов городе и узнал их истории. Дом одной из женщин боевики поджигали три дня.

Восстанавливать Северодонецкую агломерацию будут по аналогии Мариуполю. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, к реализации готовится мастер-план, в котором будет расписано, что и в какие годы будет построено.

Ну а пока приводить в порядок город приходится местным жителям, многие из которых остались без имущества, работы и жилья. С ними встретился корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Бригады рабочих уже очистили проезжую часть объездной дороги от мусора, веток деревьев, осколков. Все это теперь с обочин будут вывозить. Северодонецк — это теперь один сплошной субботник. Владимир аккуратно подрезает ветки деревьев, возвращая им привычную строгую форму. За время боевых действий сад у стен собора зарос. Облагородить его пенсионер вызвался сам, когда увидел, во что превратили обитель украинские боевики.

«Вы же их видите, вот (показывает на деревья — Прим. ред.) торчат хвостики от осколков. И с той стороны, и с этой. И крышу, видите? Вон дырки на часовне», — показал Владимир.

Прямое попадание снарядом в южный предел собора — осколками от боеприпасов выбиты все стекла. Вместо них жители временно натягивают пленку. Инструменты и лестницу принес Александр. До выхода на пенсию он работал строителем и электромехаником. Теперь его опыт как нельзя кстати.

«Очень много работы, ребята. Даже представить не могу, нужны материалы и техника — большая и крупная», — сообщил житель Северодонецка Александр Лаптев.

Свою технику — посеченные осколками от украинских снарядов машины — горожане тоже пытаются реанимировать. Виктор, мастер по ремонту окон, развозил на своем авто материалы. Сейчас только двигатель подает признаки жизни. Сам транспорт, видимо, придется отправить на свалку.

Дом Виктора тоже восстановлению не подлежит. Многие здания в городе наполовину разрушены. Ирина ведет нас в квартиру, а вернее туда, где она когда-то была. Подниматься на самый верхний этаж уже становится опасно — середина дома рухнула после обстрелов украинских неонацистов.

«Дом горел три дня. Три дня поджигали. Без дома оставили, без ничего. Все, что нажито непосильным трудом, сгорело. Мне уже 61 год», — рассказала Ирина.

Готовить еду жителям Северодонецка пока приходится на огне. Чтобы поскорее восстановить освещение, саперы сейчас разминируют участки линии электропередачи.