Два человека оказались заблокированными в цоколе одного из зданий в Сочи

Фото, видео: © РИА Новости Олег Смеречинский; 5-tv.ru

К моменту спасения людей из смертельной ловушки, уровень воды достигал уже двух метров.

Краснодарский край во власти разгулявшейся стихии! Над водной гладью Черного моря образовался смерч. Спасатели просят людей на время отказаться от отдыха у воды, ведь такие торнадо часто выходят и на сушу.

Несмотря на это, жители продолжают делиться в соцсетях кадрами завораживающего явления, снятыми в непосредственной близости от ураганной воронки.

Тем временем, Сочи и его окрестности который день заливает. Мощными потоками воды практически полностью затопило цокольный этаж одного из помещений. В нем оказались заблокированы мужчина и женщина. Спасателям удалось выломать решетку вентиляции, а затем при помощи гидравлического инструмента открыть дверь. К моменту спасения людей из смертельной ловушки, уровень воды достигал уже двух метров.

После спасения, мужчину и женщину передали в руки медиков. Помимо того, что они долгое время находились в ледяной воде, обоих пострадавших еще и ударило током.