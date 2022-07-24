Ликвидирован воевавший на стороне ВСУ польский боец MMA Валентек

Воевавший на стороне Киева польский боец ММА Томаш Валентек убит на Украине

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Экс-спортсмен, поехавший наемником убивать людей в Донбасс, скончался в госпитале от ранений.

В ходе специальной военной операции на Украине убит польский боец MMA Томаш Валентек, воевавший в рядах так называемого «Интернационального легиона» на стороне ВСУ.

О гибели бывшего спортсмена сообщила в Twitter организация смешанных боевых искусств MMA Polska, отметив, что Валентек в свое время выиграл Второй чемпионат ММА, проходивший в городе Гливице.

В свою очередь польский портал Onet уточнил, что спортсмен-наемник в ходе боевых действий получил осколочные ранения, от которых скончался в госпитале.

Воевавший на стороне ВСУ польский боец ММА Томаш Валентек. Фото: Twitter / mmapolska_org

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа России в ходе боевых действий на Украине ликвидировали польских наемников в Харьковской области.

Как рассказывал 5-tv.ru, в начале июля в боях под Харьковом была ликвидирована бразильская фотомодель Талито ду Валье, воевавшая в качестве снайпера в рядах украинских боевиков.