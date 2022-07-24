Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Ликвидирован воевавший на стороне ВСУ польский боец MMA Валентек

Алексей Хитров 207

Воевавший на стороне Киева польский боец ММА Томаш Валентек убит на Украине

Ликвидирован воевавший на стороне ВСУ польский боец MMA Валентек

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Экс-спортсмен, поехавший наемником убивать людей в Донбасс, скончался в госпитале от ранений.

В ходе специальной военной операции на Украине убит польский боец MMA Томаш Валентек, воевавший в рядах так называемого «Интернационального легиона» на стороне ВСУ.

О гибели бывшего спортсмена сообщила в Twitter организация смешанных боевых искусств MMA Polska, отметив, что Валентек в свое время выиграл Второй чемпионат ММА, проходивший в городе Гливице.

В свою очередь польский портал Onet уточнил, что спортсмен-наемник в ходе боевых действий получил осколочные ранения, от которых скончался в госпитале.

Воевавший на стороне ВСУ польский боец ММА Томаш Валентек. Фото: Twitter / mmapolska_org

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа России в ходе боевых действий на Украине ликвидировали польских наемников в Харьковской области.

Как рассказывал 5-tv.ru, в начале июля в боях под Харьковом была ликвидирована бразильская фотомодель Талито ду Валье, воевавшая в качестве снайпера в рядах украинских боевиков.

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