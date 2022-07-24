Митя Фомин высказался о завершении карьеры: «Это серьезный шаг»

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Певец начал свою творческую карьеру в конце 1990-х годов. Он прошел тернистый путь, выступая как в группе Hi-Fi, так и сольно.

Митя Фомин впервые высказался о завершении карьеры. Как он отметил в интервью «Мосленте», для него это серьезный шаг. И пока к такому крутому повороту в жизни он совсем не готов. Он все-таки еще хочет радовать поклонников новыми песнями.

«Это слишком серьезный шаг, особенно сейчас, когда ничего нельзя планировать и загадывать. Я пока не хочу ставить точек и говорить о завершении музыкальной карьеры. Надо жить сегодняшним днем и наслаждаться моментом! Надо будет, замолчу. Надо будет, открою рот. Всему свое время», — заявил он.

К слову, карьера Фомина в шоу-бизнесе началась более 20 лет назад. Летом 1998 года зародилась группа Hi-Fi. Артист на протяжении десяти лет радовал публику. А порой его карьера угрожала жизни и здоровью. Так случилось в конце 1990-х-начале 2000-х. Тогда директор группы Hi-Fi, не жалея артистов, мог назначить сразу несколько выступлений.

«Он мог умудриться заключить сделку с одним городом, поехать с нами в другой, а предоплату взять с третьего. Тогда в клубе он так и сказал заказчику: „Все, ребят, нам нужно ехать“. На что тот закричал: „Стоять! Я тебе сейчас ногу прострелю!“. И достал пистолет», — вспомнил Фомин.

Директору удалось мирно урегулировать конфликт. Но Фомин все же решил — надо уходить из группы. В 2009 году у него закончился контракт с коллективом, который он не стал продлевать. После ухода из группы начал сольную карьеру под руководством продюсера Максима Фадеева. Однако сотрудничество продлилось недолго.

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