Спасайся кто может: Симоньян назвала правила выживания во время урагана в Сочи

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Легкий южный ветерок на фоне безоблачного небо может быть признаком надвигающейся грозы. Мощной и беспощадной. Еще страшнее — не уйти вовремя с пляжа перед смерчем.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала туристам о главных предвестниках непогоды в Сочи. В своем Telegram-канале она пояснила, что в данном случае выступает не как синоптик и спасатель, а местный обыватель.

«Сочи — город субтропический. Собственно, это единственные настоящие субтропики в нашей стране. В связи с чем в Сочи бывает непогода. Она бывает резкой, внезапной, но кратковременной. Смерчи, ливни, грозы, отключения электричества, подтопления, залитые дороги, — так бывало всегда, сколько я себя помню», — отметила журналистка.

Все в дом!

Первое, на что посоветовала туристам обратить она сильный ветер, который внезапно поднялся на фоне чистого неба.

«Скорее всего очень скоро грянет мощнейшая гроза — возможно, вы раньше никогда и не видели таких страшных гроз. Не сидите на пляже или в кафешке, уходите в закрытое капитальное строение», — призвала туристов Маргарита.

Она добавила, что если от разряда молнии до грохота грома проходит буквально секунда, значит, гроза уже над вами и в таком случае нужно бежать в закрытое помещение.

В сильный ливень тем, кто оказался на машине, журналист рекомендует припарковать ее в безопасном месте, а самим спрятаться в здании, чтобы потом не добираться до него вплавь.

Прочь с пляжа

Также в непогоду автор поста советует всем уйти подальше от воды — от моря, речек и других водоемов.

«Все самые безобидные речки в Сочи — горные, и они могут подняться до уровня непреодолимого бурного потока, несущего вырванные с корнями деревья и убийственные камни, за минуты», — предупреждает Симоньян.

А вот и смерч

Быть на пляже опасно и в том случае, если над морем показался симпатичный столбик, похожий на опенок на длинной ножке, который так хочется поснимать. Не стоит — это надвигается смерч.

«Уходите. Смерч может выйти на берег и снести вас к собачьей бабушке вместе с пляжем, на котором вы им любуетесь», — говорит журналистка.

В завершение она добавила, что в Сочи все это случается каждое лето и не только. И если кому-то не повезет, вместо солнечного рая он застанет бушующий ад в свой двухнедельный отпуск.

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