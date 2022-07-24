Скоро в Крыму выступать будут: какое будущее ожидает «бежавших» из РФ звезд?

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Осудившие действия России и вскоре уехавшие за границу некоторые представители шоу-бизнеса в ближайшее время из-за заканчивающихся денег поступятся принципами.

Если Филипп Киркоров долгие месяцы избегал политические темы и отмалчивался, то его некоторые коллеги с началом специальной военной операции решили донести свою «правду». Резко высказались в адрес родины и, собрав чемоданы, в спешке покинули Россию.

Но в ближайшее время, уверена журналистка Наталия Осс, деньги начнут заканчиваться, они вернутся в Россию и не побрезгают своим принципам и отправятся петь и плясать для крымчан.

«Этак скоро и Дмитрий Быков выступит в Крыму, перед ранеными, и Максим Покровский, и Максим Галкин, и Земфира, и Рената Литвинова, и Чулпан Хаматова, и Борис Акунин, и Дмитрий Глуховский. Когда деньги кончатся. Поэтому и деньги у них никогда не кончаются», — иронично заметила журналистка в своем Telegram-канале.

К слову, Хаматова перебралась в Латвию, откуда регулярно критикует страну, подарившую ей славу, популярность и высокий заработок. Многие россияне и знаменитости осудили актрису за подобное поведение и пожелали больше никогда не возвращаться на родину. Но, тем не менее, Министерство культуры приняло решение выпустить в августе фильм «Просточеловек» с Хаматовой в главной роли. Многие деятели искусства, включая Николая Баскова, не разделили такого великодушия по отношению к неблагодарной актрисе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда Чулпан Хаматова намерена переехать из Латвии.