Когда домашние заготовки на зиму становится нельзя есть

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При употреблении неправильно законсервированных продуктов есть риск подхватить смертельное инфекционное заболевание.

У консерваций, сделанных на зиму, есть своей срок годности. И если на это закрывать глаза, можно оказаться на больничной койке с серьезным отравлением. Об этом рассказала начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

По словам эксперта, срок хранения консерваций зависит от того, каким способом они приготовлены. К примеру, квашеные и засоленные на зиму продукты могут храниться до восьми месяцев. Там образуется полезная для организма молочная кислота, которая живет ограниченный период времени.

«Например в квашенной капусте, через три месяца ее содержание начинает уменьшаться. Конечно, остается много других полезных бактерий, которые живут дольше — ее срок хранения в прохладном темном месте достигает восьми месяцев», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

А вот маринованные консервы хранятся дольше. Дело в том, что в этих заготовках содержатся кислоты, и они проходят процесс стерилизации. В итоге и через год баночка маринованных огурцов никому не навредит. Но и на пользу рассчитывать не стоит, так как овощи, заготовленные таким способом, сохраняют не более 15% витаминов.

С вареньем и компотами тоже все непросто. Пользу они сохраняют только в течение шести месяцев. При этом употреблять консервации можно и после истечения этого срока, но никаких витаминов в них уже не будет. При этом сладкие заготовки с косточками дольше года хранить нельзя. По словам эксперта, в них повышается содержание синильной кислоты — есть риск отравиться.

На больничной койке можно оказаться, если отведать неправильно заготовленные кукурузу, горошек, фасоль. Эксперт поясняет, что эти продукты должны проходить тщательную термообработку для сохранения стерильности.

Также эксперт рекомендует всегда обращать внимание на внешний вид консерваций. В ряде случаев их точно есть нельзя.

«Помните, что закатка может испортиться раньше срока: если крышка вздулась, на ней появились плесень или ржавчина, употреблять продукт в пищу нельзя. Если рассол стал мутным, банку следует выбросить вне зависимости от срока годности», — заверила начальник отдела испытаний Роскачества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты нельзя мыть перед готовкой, так как с водой в них могут проникнуть опасные патогены.