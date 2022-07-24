«Она не пришла»: Захарова о попытках найти «изоляцию» Лаврова на встрече с Шукри

Захарова заявила о попытках журналистов найти признаки изоляции Лаврова на встрече с Шукри

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Переговоры глав МИД России и Египта вопреки призывам Госдепа приехали освещать десятки СМИ со всего мира.

На переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с египетским коллегой Самехом Шукри журналисты мировых СМИ пытались найти признаки «изоляции» российского министра, однако «она не пришла». Так встречу в Каире описала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Переговоры глав МИД России и Египта в Каире начинались под прицелом десятков объективов. Журналисты не расходились, как будто ожидали чего-то. И тут я поняла. Они пытались отыскать рядом с Сергеем Лавровым изоляцию, ждали ее торжественного появления. А она так и не пришла», — иронично написала Захарова.

Также она опубликовала фото, на котором видны десятки телекамер и журналистов, приехавших освещать встречу Лаврова с Шукри.

«После подпольного призыва Госдепа „не фотографировать Лаврова“, мировая пресса решила по-своему. Это только те, кто поместился в панорамное фото. Остальные, которые по бокам, не влезли. Изоляция — она такая, многолюдная», — снова съязвила представитель МИД РФ.

Ранее Захарова сообщила, что американские дипломаты умоляли коллег из других стран не фотографироваться с российским министром Сергеем Лавровым, чтобы поддерживать иллюзию его бойкота и изоляции России. По оценке представителя МИД, высокопоставленные представители Госдепа окончательно утратили ощущение реальности.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Мария Захарова прокомментировала блокировку аккаунта посольства РФ в Берлине в Twitter, заявив, что «у статуи Свободы в Нью-Йорке факел задуло».