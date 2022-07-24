Врачи по всему миру диагностируют детям несуществующую болезнь

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Впервые недуг был упомянут в 1823 году. При его современном изучении исследователи нашли множество нестыковок.

Исследователи опорно-двигательного аппарата из Сиднейского Университета узнали, что обнаруженные диагностируемые врачами так называемые «боли роста» у детей могут не существовать. Итоги исследования опубликованы журналом Pediatrics.

Ученые изучили 147 работ, где была упомянута эта болезнь. Оказывается, она не имеет четких критериев. Более того, определения нередко противоречат друг другу и сильно расплывчаты. В большей части подобных исследований не указан возраст детей на момент возникновения «болей роста». Также отсутствует единое мнение о том, в каких частях тела она была сосредоточена. Часть ученых указала, что боль локализовалась в нижних конечностях, а более четверти — обозначили только колени.

Нестыковка также в том, что одни говорили о болях в мышцах, а другие — в суставах. В 95% исследований даже не была указана информация о том, какова скорость этого роста.

Таким образом, диагноз «боли роста» характеризуется, как «мусорная корзина», куда скидываются все симптомы, которые невозможно объяснить. Специалисты уверены, что сначала надо больше узнать о причинах их возникновения, а до этого момента перестать упоминать и диагностировать болезнь.

Впервые «боли роста» упомянуты в издании Национальной службы здравоохранения Англии 1823 года. При их наличии отмечены пульсация и болевые ощущения в обеих ногах, которые проходят в 12 лет. Они не приносят вреда, но могут быть очень болезненными.

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