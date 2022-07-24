Эффект бомбы: клип SHAMAN «Я русский» за сутки посмотрели почти миллион человек

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Занявший второе место в финале третьего сезона шоу «Голос» певец признается — он горд родиться и вырасти в России.

Опубликованный на YouTube клип под названием «Я русский» с занявшим второе место в финале музыкального шоу «Голос» Ярославом Дроновым, более известным под псевдонимом SHAMAN, за сутки набрал почти миллион просмотров, 150 тысяч лайков и 20 тысяч комментариев. Певец сам написал музыку и слова.

«Я русский» — это не песня, а состояние души! Мне захотелось сделать людям подарок, и я написал эту песню», — цитирует песню исполнитель Газета.ру.

В клипе SHAMAN прогуливается в белой рубашке и с крестом на груди среди колосьев. Во второй же части артист предстает в образе бунтующего рок-идола, и поет для своих многочисленных поклонников.

«Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. Я русский, всему миру назло», — поет исполнитель.

SHAMAN принимал участие в третьем сезоне популярного музыкального шоу «Голос». Он занял второе место в финале. После завершения проекта он углубился в интернет-платформы, где добился еще большей популярности. Так, песня «Встанем», как и «Я русский», достаточно быстро попала в тренды социальных сетей и стала национальным хитом.

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