ВС РФ ликвидировали личный состав 10-й штурмовой бригады ВСУ

Фото, видео: Кирилл Кухмарь / ТАСС; Минобороны РФ

Удары были нанесены по позициям украинских националистов в районе населенного пункта Верхнекамское.

Вооруженные силы РФ практически тотально ликвидировали личный состав 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом в рамках регулярного брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекамское Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 70 процентов личного состава», — сообщил представитель ведомства.

Кроме того, Игорь Конашенков добавил, что высокоточным оружием ВКС России нанесли удары по складам вооружения 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны в Николаеве, в районе тепловозоремонтного завода. В результате уничтожено более трех тысяч артиллерийских боеприпасов, десять единиц бронетехники и полсотни человек личного состава.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российскими военными были ликвидированы более 60 националистов формирования «Донбасс».