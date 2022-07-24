Полный провал: Юрий Лоза посчитал, что Даня Милохин не заменит Шатунова

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что у юного блогера есть все шансы, но Лоза думает иначе.

Певец Юрий Лоза объяснил, почему блогер Даня Милохин не сможет заменить Юру Шатунова. Своим мнением он поделился с порталом PROZVEZD.

«В каждой эпохе появляются лидеры, кумиры, которые становятся популярными среди своего поколения. Вот на похороны Шатунова пришли взрослые женщины, которые в свое время фанатели от группы „Ласковый май“. Эти женщины Даню Милохина не примут по одной простой причине: они с ним не росли», — сказал 68-летний исполнитель.

Кроме того, он добавил, что композиции группы «Ласковый май» не представляют собой большую ценность, поэтому вряд ли кого-то заинтересуют в исполнении других звезд. По словам Лозы, достаточно просто представить, что песню исполняет не сам Юра, тогда и вскроется вся ее бедность. Ведь в свое время она была исполнена тем, кем надо. Поклонники Шатунова выросли вместе с ним, и предлагать им Милохина попросту бессмысленно.

До этого, экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что Даня Милохин может стать правообладателем песен коллектива. Он уточнил, что у молодого человека есть все качества для замены почившей звезды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юрий Лоза рассказал о тенденциях в общении с российскими врачами.