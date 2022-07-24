Сначала приютила, а потом выгнала: почему Евдокия Германова вернула сына в детдом

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У мальчика была неизлечимая болезнь или артистка просто захотела от него избавиться?

Психолог проекта «Пацанки» Любовь Розенберг рассказала, почему актриса Евдокия Германова вернула сына в детдом. Артистка и представить не могла, что спустя несколько лет решится на такое. Ведь сначала приемный малыш только радовал новоиспеченную маму. Через год после усыновления она дала маленькому Коле даже свою фамилию. Мальчик был отдушиной для женщины, оставшейся в одиночестве к 40 годам.

В больнице, как потом рассказывала Германова, у мальчика диагностировали шизофрению. С маниакальным влечением к воровству и к холодному оружию. Это, уверяла актриса, не лечится и определила мальчика в спецучреждение. Правда, провел там он всего год, потом вернулся в детдом. А в 15 лет пришел на шоу «Пусть говорят» и обвинил приемную мать в том, что шизофрению она придумала, чтобы избавиться от него.

С тем, что диагноза такого у Коли не было, согласна и психолог Любовь Розенберг.

«Это не шизофрения как клинический диагноз, который скорее всего был поставлен по настоятельной просьбе Германовой, а сложности периода жизни ребенка. Наследственность, безусловно, играет определенную роль, но социализация, поддержка и собственный пример жизни родителей, их ценности, понимание, уважение, доверие, грамотно подобранная референтная группа для ребенка, осознание его собственной значимости и, конечно, получаемой безусловной любви и принятия — всегда победят то, что досталось от биологических родителей, активируют позитивные программы и помогут изменить сценарий жизни, заложенный изначально», — рассказала она StarHit.ru.

Эксперт склоняется к выводу, что актриса изначально возложила на Колю огромные обязательства. В жизни актрисы он должен был быть избавителем от одиночества, а также быть благодарным, любить и заполнять пустоту нереализованного материнства актрисы.

«Он не справился, да и не должен был. Не его задача», — заключила психолог.

К счастью, история Николая оказалась c хорошим концом. Мальчик хоть и не получил настоящую родительскую любовь и заботу, зато сумел сам построить счастливую семью.

«Не могу представить, как можно оставить своего ребенка… Мы с гражданской женой Ксюшей тоже из небогатой семьи, но я сделаю все, чтобы моя девочка ни в чем не нуждалась», — подчеркивал он.

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