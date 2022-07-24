«Спалила мосты»: Сумская затравила бывшую подругу Повалий

Фото: www.globallookpress.com / Oleg Gordienko

Из-за того, что Таисия Повалий не критикует спецоперацию России в Донбассе, от нее отказался даже родной сын.

Телеведущая Ольга Сумская, регулярно критикующая специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса, осудила некогда близкую подругу, певицу Таисию Повалий.

Сумская готова вычеркнуть из своей жизни всех, кто мыслит иначе, однако в адрес Повалий она высказывается особенно строго. Недавно артистка побывала на фестивале «Славянский базар» в Белоруссии, а Сумская сделала из этого целый скандал.

«Очень больно. Спалила мосты, вероятно. Есть какая-то грань, и она перешла эту грань», — цитирует слова телеведущей издание StarHit.ru.

К слову, Таисия Повалий никак не комментировала спецоперацию, но при этом была раскритикована украинскими коллегами по цеху. Даже родной сын артистки отказался с ней общаться.

«Не надо только сюда про маму, ок? Это совсем отдельная ее история, я к ней отношения не имею!» — недавно высказывался наследник Повалий.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Москва присоединилась к ополчению Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) после очередного обострения на их границах с Украиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Иван Охлобыстин метко высмеял противников спецоперации, назвав их «рабами мейнстрима».