Максим Галкин показал на видео, как его дочь Лиза повзрослела за три года

Фото, видео: Instagram* / maxgalkinru

Сбежавший за границу и оскорбляющий россиян юморист сравнил два «отпускных» ролика с наследницей и массажем в ее исполнении.

Максим Галкин решил поменять место жительства и поливать грязью родную страну уже не в Израиле, а в Юрмале. Оттуда юморист ежедневно хвастается красотами курорта в своем личном блоге. Накануне он поделился публикацией, где сравнил два видео с дочерью Лизой. Одно снято три года назад, а второе — совсем недавно.

На опубликованных кадрах белокурая дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина по имени Лиза делает папе массаж. В видео трехлетней давности девочке всего пять и одета она во все белое: комбинезон в черный горошек, джинсовая курточка и бейсболка. В свежем ролике Лиза одета в спортивный костюм кислотно-розового оттенка.

Невозможно не заметить, как повзрослела наследница Пугачевой и Галкина. Лиза стала выше в два раза, а пушистые волосы превратились в белокурые локоны до пояса. Изменения в девочке заметили и подписчики Галкина.

«Какая красивая девочка»;

«Ну просто копия матери»;

«Такая высокая стала», — снова и снова повторяли комментаторы.

Кстати, некоторые из подписчиков отметили и внешний вид Галкина.

«А что, одежда за три года новая не появилась?» — пошутил один из пользователей сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Алла Пугачева возможно приедет в Россию. В отличие от своего супруга, критикующего родину и российский народ, у Примадонны есть причины скучать по стране и вернуться домой.

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