Автосвалка во дворе: опубликовано видео с последствиями потопа в Сочи

Фото, видео: 5-tv.ru

В результате наводнения в одном из популярнейших курортных городов России автомобили смывало, как бумажные кораблики. Погиб один человек.

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал последствия наводнения в Сочи после мощных ливней. На снятом ранним утром видео в одном из дворов курортного города запечатлена стихийная автосвалка.

«Обстановка сейчас утром, после потопа, в одном из обычных дворов жилой многоэтажки — вот эти все машины смывало, как бумажные кораблики, сверху по улице. Здесь они застопорились — десятки искореженных машин. Ни одна из них, конечно же, восстановлению не подлежит», — показал поврежденные автомобили корреспондент.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский написал в своем Telegram-канале, что в результате непогоды погибла одна женщина. Он принес соболезнования ее родным и близким.

На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Специалисты предупреждают о ливнях, граде, выходе рек из берегов и смерчах над морем. В ночь на 23 июля сильнее остальных от разгула стихии пострадали Хостинский и Центральный районы города.

Как сообщал 5-tv.ru, из-за наводнения в Сочи развернули оперштаб и частично отключили подачу электроэнергии.