В США заявили о явной поддержке спецоперации России со стороны Китая и Ирана

National Interest: Китай и Иран явно поддерживают видение России по ситуации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Chinese Embassy in Iran

Западные лидеры хотели настроить все страны мира против Москвы, но эти попытки провалились.

Китай и Иран выражают явную поддержку видению России по поводу конфликта на Украине. Такое мнение в своей статье выразил обозреватель National Interest Марк Эпископос.

Он отметил, что правоту его тезиса доказывает визит российского лидера Владимира Путина в Тегеран, где российский лидер встретился с коллегами из Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганои и Ибрахимом Раиси.

Публицист уверен, что западные политики пытались настроить все страны мира против Москвы, однако их попытки провалились. В мире немало государств, которые разделяют точку зрения России по ситуации на Украине.

«Существенная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта», — написал Марк Эпископос.

Также обозреватель отметил, что встреча трех лидеров продемонстрировала неудачу западной компании по экономической и политической изоляции РФ.

Ранее этот тезис косвенно подтвердила глава МИД Германии Анналена Бербок, которая возмутилась совместным снимком Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Она назвала фотографию вызовом для НАТО и подчеркнула, что присутствие в кадре президента Турции является «чем-то непостижимым», ведь все на Западе якобы должны считать Владимира Путина «агрессором».

Позже в журнале Foreign Policy появилась публикация о том, что итоги визитов лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировали выбор в пользу Москвы со стороны государств региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по мнению западной прессы, Владимир Путин успешнее Джо Байдена.