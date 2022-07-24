Названа причина возвращения Аллы Пугачевой на родину

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В отличие от мужа Примадонна имеет свои причины для приезда обратно в Россию.

Алла Пугачева вернется в Россию по личным обстоятельствам. Такое мнение выразила блогер Анастасия Ромах. Сейчас Примадонна находится за границей вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и детьми. Пара сбежала из страны в конце февраля, вскоре после начала спецоперации по защите жителей Донбасса. Сначала семья жила в Израиле, а теперь обустроилась в Латвии.

Несмотря на отъезд, сама Алла Борисовна не высказывалась против РФ. А вот ее муж поддался антироссийским настроениям, критиковал из-за границы родину, а также соотечественников. Дошло до того, что от звездной семьи отвернулось множество поклонников. Многие уже не ждут из возвращения. Однако, убеждена Ромах, в отличие от избранника Пугачева скучает по России.

«Я думаю, Пугачева вернется в Россию по личным соображениям, да и скучает по родине, конечно, чего нельзя сказать о ее супруге. Максим Галкин, видимо, чувствует себя комфортно вдали от родины, но бог ему судья», — приводит ее слова dni.ru.

Стоит отметить, что не только тоска по родным краям может стать поводом для возвращения звездной четы. Например, огромный замок в подмосковной деревне Грязь теперь стоит бесхозный. Пользователи сети активно обсуждают, кому достанется шикарный дворец. Ранее 5-tv.ru рассказывал о тайнах и интересных фактах роскошного жилища.