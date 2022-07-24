Фото: www.globallookpress.com / Gavin John

Уничтоженные неподалеку от Григорьевки иностранные боевики незадолго до этого получили приказ «занять боевые позиции». Они были готовы убивать жителей Донбасса.

В Донбассе погибли четверо наемников из США, Канады и Швеции, которые принимали участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на так называемого «командира иностранных бойцов» Руслана Мирошниченко.

В тексте отмечается, что погибли граждане США Люк Люцишин и Брайан Янг, подданный Канады Эмиль Антуан Рой-Сируа, а также Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции.

Названые наемники входили в состав «Сил специальных операций» украинской территориальной обороны, говорится в материале издания. Их подразделение якобы располагалось рядом с Северском. Уничтожены наемники были при обстреле 18 июля неподалеку от села Григорьевка. Перед этим им отдали приказ «занять боевые позиции».

Как сообщал 5-tv.ru, минувшим днем гибель двух приехавших на Украину наемников из США подтвердили в Госдепе. Выступая на стороне киевского режима, они были готовы убивать жителей Донбасса.

Иностранные наемники на Украине также начали признаваться в падении боевого духа. В частности, об этом сообщил бывший морской пехотинец Рипли Роулигс, который занимается поставками для них разных вещей.

Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. В этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации, сообщив о возобновлении ВСУ массированных обстрелов жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Это решение поддержали более двух третей граждан РФ.